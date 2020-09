Koprska občina išče izvajalca za obnovo ceste skozi Dekane

Dekani, 8. septembra - Mestna občina Koper je te dni objavila razpis za izbiro izvajalca za obnovo prvega, 258 metrov dolgega odseka ceste od središča vasi do športnega parka Dekani. V okviru rekonstrukcije bo na novo zgradila tudi 255 metrov vodovoda in poskrbela za urejene dostope do stanovanjskih hiš. Rok za prijavo na razpis se izteče 22. septembra.