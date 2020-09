Danska zaradi širjenja novega koronavirusa uvedla dodatne omejitve

Koebenhavn, 7. septembra - Danska vlada je danes v več delih širšega območja Koebenhavna in Odenseja zaradi širjenja novega koronavirusa dodatno omejila število ljudi na prireditvah. Po novem bo dovoljeno druženje do 50 oseb. Na Danskem so namreč ponekod zabeležili opazen porast števila okužb, v nekaterih krajih tudi več kot 20 na 100.000 prebivalcev.