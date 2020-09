Ljubljanska borza: Spodbuden začetek novega tedna

Ljubljana, 7. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je prvi dan tedna porasel za 1,67 odstotka in se oblikoval pri 852,03 točke. Od pomembnejših so se pocenile le delnice Intereurope, s katerimi pa je bilo sklenjenih zanemarljivo malo poslov. Skupni promet znaša 472.230 evrov, k čemur so štiri petine prispevale delnice Krke.