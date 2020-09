2TDK pri drugem tiru napoveduje enake pogoje za vse ponudnike

Ljubljana, 7. septembra - V drugi fazi razpisa za glavna dela na drugem tiru Divača-Koper, v kateri bo odločala cena, bodo postavljeni dodatni pogoji, ki bodo zagotavljali enake pogoje za vse ponudnike, so v odzivu na današnji poziv domačih gradbincev zapisali v 2TDK. Ob tem so zatrdili, da kot investitor projekta ravnajo s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.