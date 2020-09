Žičničarjem na podlagi tretjega protikoronskega paketa dobrih 600.000 evrov

Ljubljana, 7. septembra - Država je v tretjem protikoronskem paketu upravljalcem žičniških naprav priznala upravičenost do povrnitve dela fiksnih stroškov. Do roka, ki se je iztekel konec avgusta, so na ministrstvo za infrastrukturo prejeli 58 vlog upravljalcev naprav. Glede na vloge bo žičničarjem izplačanih skupno okoli 635.000 evrov, so pojasnili na ministrstvu.