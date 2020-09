Na italijanski strani Julijskih Alp reševali slovenske alpiniste

Trbiž, 7. septembra - Italijanski gorski reševalci iz Rablja in reševalci finančne straže so davi rešili skupino treh slovenskih alpinistov, ki so v nedeljo zvečer obtičali v steni gore Viš v Julijskih Alpah. Reševalno akcijo so začeli že v nedeljo, a jim je zaradi močnega vetra ni uspelo izvesti.