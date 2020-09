Newyorški filharmoniki v tem času igrajo na ulici

New York, 8. septembra - Newyorški filharmoniki so, ker so jim trenutne razmere odnesle jesensko sezono, njihova koncertna dvorana pa je zaprta za nedoločen čas, glasbo ponesli na ulice. Vsak konec tedna manjše zasedbe, sestavljene iz članov orkestra, nastopijo na lokacijah presenečenja po mestu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.