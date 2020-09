Z razstavo v Galeriji Equrna ogrevanje pred letošnjo Sonico

Ljubljana, 8. septembra - Festival Sonica in Galerija Equrna drevi vabita na ogled razstave mednarodnih umetnikov, ki delujejo na presečišču zvoka in drugih medijev. Svoja dela, nastala v sklopu umetniških rezidenc, bodo predstavili Alois Yang, Clara de Asis, Svetlana Maraš, Peter Kutin in Simina Oprescu. Koncertni del Sonice bo sicer potekal od 22. do 26. septembra.