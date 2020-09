Letošnji svetovni dan fizioterapije v znamenju covida-19

Ljubljana, 8. septembra - Ob dnevu fizioterapije stroka opozarja na pomen dostopnosti do fizioterapevtov tudi med epidemijo novega koronavirusa. Poleg tega da prispeva h krepitvi zdravja, je fizioterapija pomemben del okrevanja tistih, ki so preboleli covid-19, so poudarili v združenju fizioterapevtov. Pozivajo tudi k prevetritvi kadrovskih normativov v domovih za starejše.