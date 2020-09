Med snemanjem videa v restavracijo zašla lisica s sumom na steklino

Kamnik, 7. septembra - Med snemanjem promocijskega videospota v restavraciji v Eco resortu v Stahovici je danes prišlo do nepričakovanega dogodka, saj je v restavracijo zašla lisica. Ker sumijo, da ima steklino, so jo zaprli v restavracijo, v nekaj urah pa bo stekla koordinirana akcija. Iz družbe so še sporočili, da jih lisica ni obiskala prvič.