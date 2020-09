Koroški Slovenci pozivajo k postavitvi dvojezičnih napisov v več deset krajih

Celovec, 7. septembra - Koroški Slovenci, združeni v pobudi Slovenski konsenz za ustavne pravice (Skup), so danes pozvali župane občin na dvojezičnem območju, naj v skupno 37 krajih postavijo dvojezične napise. Pozvali so jih, naj sledijo zgledu občin Žitara vas in Šentjakob v Rožu, ki sta julija sprejeli odločitev o postavitvi dvojezičnih tabel v 23 vaseh.