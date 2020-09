V Portorožu o prihodnosti jedrske energije

Portorož, 7. septembra - V Portorožu so popoldne uradno odprli 29. mednarodno konferenco Jedrska energija za novo Evropo, ki se posveča stanju in razvoju jedrske energetike in jedrskih raziskav ter pomenu jedrske energije za zanesljivo oskrbo z nizkoogljično energijo v vseh pogojih danes in v prihodnosti. Odprtja konference se je udeležila tudi ministrica Simona Kustec.