Ljubljana, 7. septembra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec bo danes, predvidoma ob 16.30, na kmetiji Leskovec v Podborštu 4 v Šentjanžu v Sevnici dala izjavo za medije v okviru ogleda posledic nedavnega neurja v Sevnici in Radečah, so sporočili z ministrstva.