Inšpektorji konec tedna niso odkrili nepravilnosti pri uporabi zaščitnih mask

Ljubljana, 7. septembra - Zdravstveni inšpektorji od petka, ko je začel veljati odlok o obvezni uporabi zaščitnih mask in razkuževanju rok v zaprtih javnih prostorih, do vključno nedelje v nadzoru niso ugotovili neskladnosti, zato niso izrekli nobene globe, so sporočili za STA. Obiskali so 142 gostinskih obratov in 48 prireditev, med njimi tudi kolesarski maraton Franja.