Najdaljši predor v Latinski Ameriki tudi po odprtju pod plazom kritik

Bogota, 7. septembra - V Kolumbiji so po letih zapletov in podaljševanja postopkov odprli 8,5-kilometrski predor pod Andi, ki velja za najdaljšega v Latinski Ameriki. Kritiki so med gradnjo opozarjali na netransparentnost postopkov, tudi po odprtju pa je slišati opozorila, da gre za zgrešen projekt. Mnoge je presenetilo tudi, da je vožnja dovoljena le v eno smer.