Objavljen razpis za štipendije za športnike in športnice

Ljubljana, 7. septembra - Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) je v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje znanost in šport ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij objavil javni razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike za novo šolsko oz. študijsko leto. Za štipendije je letos namenjenih 465.000 evrov.