V nedeljo nove okužbe v 18 občinah po državi

Ljubljana, 7. septembra - V nedeljo so okužbe z novim koronavirusom odkrili v 18 občinah. Po tri so potrdili v ljubljanski in mariborski občini. Dve okužbi so našli v občini Novo mesto, po eno pa v občinah Celje, Rogaška Slatina, Velenje, Slovenska Bistrica, Tržič, Črnomelj, Brežice, Ivančna Gorica, Naklo, Pesnica, Starše, Tišina, Beltinci, Dornava in Gorišnica.