Ljubljanska borza optimistično v nov teden

Ljubljana, 7. septembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so nov trgovalni teden začeli z rastjo, indeks SBI TOP je do 11.30 pridobil okoli poldrugi odstotek. Najbolj se ob skromnem prometu dražijo delnice NLB, za osem odstotkov, krepko višje so tudi delnice Save Re in Luke Koper, ki so pridobile več kot dva odstotka. Največ zanimanja je za delnice Krke.