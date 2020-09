Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 7. septembra - V minulih 14 dneh so se razmere v pandemiji covida-19 v nekaterih spremljanih državah poslabšale, posebej npr. v Črni gori in na Madžarskem, nekoliko pa tudi v Sloveniji in na Hrvaškem. Ponekod se stanje izboljšuje, med drugim v Srbiji, BiH, Severni Makedoniji in na Kosovu. Najvišji delež okuženih ostaja v Braziliji.