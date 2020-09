Ljubljana, 7. septembra - Izjava za medije ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, sevniškega župana Srečka Ocvirka in direktorice doma upokojencev Impoljca Darje Cizelj bo danes ob 19. uri v Kulturni dvorani na Kvedrovi 25 (IN NE v Kulturnem domu na Glavnem trgu 19, kot so sporočili sprva) v Sevnici, so sporočili z ministrstva.