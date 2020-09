Zagorska občina v prenovo nekaterih mestnih ulic

Zagorje ob Savi, 12. septembra - Občina Zagorje ob Savi bo do prve polovice prihodnjega leta obnovila nekatere mestne ulice, v ta namen pa je zagotovila milijon evrov. Obnova mestnih ulic bo obsegala asfaltiranje nekaterih dotrajanih vozišč, prenovo kanalizacije in javne razsvetljave, so sporočili z zagorske občine.