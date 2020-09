Konfederacija sindikatov javnega sektorja protestira proti političnim posegom v delo policije

Ljubljana, 7. septembra - V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja so danes izrazili ostro obsojanje "pritiskov, ki jih nad uslužbenci policije in člani Policijskega sindikata Slovenije že več mesecev izvaja minister za notranje zadeve Aleš Hojs". Izpostavljajo blatenje v medijih, podtikanja in javne žalitve ter ministru očitajo, da ne daje teže socialnemu dialogu.