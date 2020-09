Murska Sobota, 13. septembra - Pošta Slovenije v Murski Soboti gradi nov logistični center, saj se sedanji v središču mesta že nekaj časa sooča s prostorsko stisko. Ker so zaradi občutne rasti paketnih in logističnih storitev prostori postali premajhni, na novo pa morajo urediti tudi dostop, so se odločili za 2,5 milijona evrov vredno naložbo v novogradnjo izven mesta.