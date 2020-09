ŠOS podpira uzakonitev brezplačnega javnega potniškega prometa v poletnih mesecih

Ljubljana, 7. septembra - Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) podpira predlog uzakonitve brezplačnega koriščenja javnega potniškega prometa v poletnih mesecih za dijake in študente. Šolske in študijske aktivnosti se namreč izvajajo tudi poleti, mnogi mladi takrat opravljajo študentsko delo, obenem pa se s tem podpira trajnostna in zelena mobilnost, so sporočili s ŠOS.