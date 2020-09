V Deželi kozolcev v Šentrupertu razstava ob 100-letnici rojstva oblikovalca Nika Kralja

Šentrupert, 7. septembra - V muzeju na prostem Dežela kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem bodo drevi odprli razstavo Kraljevi kozolci, ki so jo pripravili ob 100-letnici rojstva pionirja in utemeljitelja slovenskega industrijskega oblikovanja Nika Kralja. Razstava predstavlja dokumentarno gradivo Kraljevega terenskega dela, zbrano med letoma 1970 in 1980.