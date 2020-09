Kyrgios prek družbenih omrežjih zbada Đokovića

New York, 7. septembra - Svetovno športno javnost zaposluje nedeljski incident v New Yorku, kjer pred praznimi tribunami poteka teniški turnir za veliki slam. V glavni vlogi se je znašel Novak Đoković, ki so ga izločili s turnirja, ko je z žogico v vrat zadel stransko sodnico. Odzivov na omrežjih ne manjka. Nad prvega igralca sveta se je spravil tudi Nick Kyrgios.