Indija po številu okužb s koronavirusom prehitela Brazilijo

New Delhi, 7. septembra - Indija je po številu okužb z novim koronavirusom na drugem mestu prehitela Brazilijo. V Indiji so doslej potrdili 4,2 milijona okužb, v Braziliji pa 4,12. Indija po številu primerov zaostaja samo še za ZDA, kjer so jih zabeležili 6,25 milijona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.