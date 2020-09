Na severu države neurja povzročila nekaj težav

Dravograd/Prebold/Cerklje na Gorenjskem, 7. septembra - Nevihte, ki so v nedeljo pozno popoldne in nato zvečer zajele sever države, so povzročile nekaj težav. V več občinah so narasli manjši vodotoki, ki so ogrožali stanovanjske in druge objekte. Aktiviranih je bilo 15 gasilskih enot, ki so posredovale v 23 primerih. Med drugim je v Preboldu meteorna voda poplavila prostore sušilnice za hmelj.