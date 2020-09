Teš 6 od sobote ponovno v omrežju

Šoštanj, 7. septembra - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), ki je bil zaradi rednih vzdrževalnih del ustavljen 21. avgusta, je bil skladno z načrtom ponovno sinhroniziran v omrežje v soboto zjutraj, so danes za STA povedali v Tešu. V tem času pa so izvedli pregled glavne tehnološke opreme in opravili redna vzdrževalna dela.