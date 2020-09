Đoković pobegnil novinarjem, a se je kasneje pisno opravičil

New York, 7. septembra - Odprto prvenstvo Združenih držav Amerike v tenisu je sinoči doživelo presenetljiv preobrat. Novaka Đokovića, prvega igralca sveta in prvega favorita za zmago na letošnjem drugem grand slamu sezone, so diskvalificirali, potem ko je z žogico zadel linijsko sodnico v vrat. Incidenta novinarjem ni pojasnil, se je pa kasneje opravičil.