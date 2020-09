Horvat novi selektor slovenske reprezentance v futsalu

Brdo pri Kranju, 7. septembra - Tomislav Horvat je novi selektor slovenske reprezentance v futsalu, na selektorskem stolčku pa je nasledil Andreja Dobovičnika, so zapisali na spletni strani Nogometne zveze Slovenije (NZS). Na seji izvršnega odbora NZS so imenovali še nekaj selektorjev drugih kategorij. Reprezentanco mladih do 21 let bo vodil Milivoje Simeunović.