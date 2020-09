Američani v prazničnem času nadaljevali proteste

New York, 7. septembra - Američani si tudi za praznični konec tedna niso vzeli premora od protestov proti policijskemu nasilju in protiprotestov, ki so bili posebej intenzivni v Portlandu v državi Oregon, v newyorškem Rochestru in Louisvillu v Kentuckyju. Prvič je javno spregovoril tudi v Kenoshi ustreljeni Jacob Blake.