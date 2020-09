Zaradi okužbe enega od učencev v karanteno dva razreda OŠ Preska

Medvode, 6. septembra - Po tem ko so bili danes na osnovni šoli Preska obveščeni, da je eden od učencev okužen z novim koronavirusom, so vse učence dveh četrtih razredov poslali v 14-dnevno karanteno. Zanje bo organiziran pouk na daljavo, prostori šole pa so bili v sodelovanju z občinsko civilno zaščito že razkuženi, so sporočili z občine Medvode.