Putinceva in Zverev med osem v New Yorku

New York, 6. septembra - Kazahstanka Julija Putinceva in Nemec Alexander Zverev sta se prebila v četrtfinale letošnjega turnirja za grand slam v New Yorku. Kazahstanka je v osmini finala premagala osmopostavljeno Hrvatico Petro Martić s 6:3, 2:6 in 6:4, petopostavljeni Zverev pa je odpihnil Španca Alejandra Davidovicha Fokina s 6:2, 6:2 in 6:1.