Čeh na Poljskem le za svetovnim in pred evropskih prvakom

Maja Mihalinec je bila peta na 100 m (11,61), Lia Apostolovski pa šesta v skoku v višino (1,85 m). Na mitingu bo nastopila še Anita Horvat na 400 m.

Čeh, lanski evropski prvak do 23 let, je v prvi in drugi seriji ostal brez izida. V tretji se je s 66,16 m povzpel na drugo mesto. Pred njim je bil le Stahl, 66,54 m je vrgel v uvodni seriji, po neveljavnem drugem poskusu pa v tretjem 67,01 m. Čeh je nato nadaljeval s 60,98 in 61,06.

Gudžius, ki do pete serije ni presegel 63 m, je v predzadnji vrgel 64,45 m. Čehu se je tako na tretjem mestu zelo približal, v zadnji pa vrgel 64,39 m in s tem osvojil tretje mesto. Čeh je končal s 60,85, Stahl pa je prav v zadnjem poskusu dosegel daljavo tekme (67,28 m).

Na 100 m je zmagala Nizozemka Dafne Schippers (11,29), dvakratna svetovna prvakinja in aktualna olimpijska podprvakinja, ki je na evropskih prvenstvih osvojila osem odličij, od tega štiri zlata. Druga je bila Poljakinja Ewa Swoboda (11,34) lanska evropska dvoranska prvakinja na 60 m, tretja pa Švicarka Ajla del Ponte (11,35).

Lia Apostolovski je 1,70, 1,75 in 1,80 zmogla v prvih poskusih, na 1,85 m pa v tretjem skoku in ostala v igri kot zadnja med preostalo šesterico. Letvico so nato postavili na 1,89 m, kar je le tri centimetre manj od državnega rekorda Apostolovske za mlajše članice (1,92 m). Slovenka je letvico v vseh treh poskusih podrla in končala tekmo. Zmagala je Ukrajinka Julija Levčenko (1,92), svetovna podprvakinja leta 2017 v Londonu.