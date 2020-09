Pogačar: Zmagati proti najboljšim, je nekaj neverjetnega

Pau, 6. septembra - Slovensko kolesarstvo znova slavi. Po dvojni zmagi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja v četrti etapi do Merletta, sta v deveti obrnila vlogi in znova ugnala vse tekmece. Predvsem mladi, 21-letni kolesar UAE Team Emirates pa je dokazal, da kljub mladosti velja za enega glavnih, če ne celo glavnega konkurenta Rogliču v boju za rumeno majico.