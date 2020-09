Jennifer Brady prva četrtfinalistka OP ZDA

New York, 6. septembra - Američanka Jennifer Brady je prva četrtfinalistka teniškega turnirja za grad slam v New Yorku. Trenutno 41. igralka na lestvici WTA in 28. nosilka turnirja z nagradnim skladom 53,4 milijona dolarjev je v prvem dvoboju osmine finala po uri in 29 minutah premagala Nemko Angelique Kerber s 6:1 in 6:4.