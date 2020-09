Nova slovenska dvojna zmaga na Touru, Pogačarju etapa, Roglič v rumeni majici

Ljubljana/Pau, 6. septembra - Deveto etapo kolesarske dirke po Franciji je dobil slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, z drugim mestom pa je Primož Roglič prevzel rumeno majico vodilnega. Tretje mesto je pripadlo Švicarju Marcu Hirschiju, ki je bil edini preživeli ubežnik v zahtevni in hitri etapi do Larunsa.

V začetku etape od Pauja do Larunsa (153 km), kjer je leta 2018 z napadom na spustu etapo Toura dobil prav Roglič, je glavnina nadzorovala ubežnike, šele po dobrih 50 kilometrih pa so v ospredje izpustili Hirschija, ki je s pogumno vožnjo skorajda zdržal do cilja, a ga je skupina s Pogačarjem (UAE Team Emirates), Rogličem (Jumbo-Visma), Eganom Bernalom (Ineos Grenadiers) in Mikelom Lando (Bahrain-McLaren) ujela nekaj kilometrov pred ciljem.

V drugi pirenejski etapi, tudi zadnji na letošnjem Touru, je sicer ritem narekovalo moštvo Jumbo-Visma. Z boljšo predstavo kot dan prej so že na prvem klancu prve kategorije na prelaz Hourcere in nato še na manjši vzpon na Soudet napravili selekcijo. Na drugem težjem vzponu na prelaz Marie Blanque pa je prvi znova napadel Pogačar in razredčil skupino najboljših.

Iz skupine štirih je nato napadel tudi Bernal, ki je bil videti precej bolje kot dan prej. Roglič je znova pokrival napade, pomembno razliko pa so štirje napravili do nekdanjega nosilca rumene majice Adama Yatesa (Mitchelton-Scott). Ta je bil s 54 sekundami zaostanka na koncu 15.

Slovenca sta si nekaj bonifikacijskih sekund pridobila že napadom tik pred vrhom prelaza Marie Blanque, nato pa sta obračunala še za etapno zmago, kjer je bil tokrat za razliko od četrte etape do Merletta hitrejši Pogačar. Mladi 21-letnik s Klanca pri Komendi je v etapi skupaj pridobil 12 sekund, Roglič pa 11, s čimer je prevzel rumeno majico vodilnega.

Tam ima zdaj 21 sekund prednosti pred Bernalom in 28 pred Francozom Guillaumom Martinom (Cofidis). Pogačar je v skupnem seštevku napredoval na sedmo mesto in za svojim 30-letnim rojakom zaostaja 44 sekund.

V ponedeljek bo na Touru prost dan.