Na Touru opravili prvi val testiranj, drugi sledi v ponedeljek

Pau, 6. septembra - Organizatorji kolesarske dirke po Franciji (ASO) so sporočili, da bodo tekmovalce in spremljevalno osebje na novi koronavirus testirali v dveh različnih skupinah. Prve teste so opravili danes pred začetkom devete etape v Pauju, drugi val testiranj pa bodo opravili v ponedeljek, ko bo na Touru prost dan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.