Janša na Pristavi nad Stično poudaril pomen sodelovanja med ljudmi različnih prepričanj

Stična, 6. septembra - Na Pristavi nad Stično so slovesno zaznamovali 30. obletnico sestanka akterjev vzpostavitve MSNZ. Premier in nekdanji obrambni minister Janez Janša je med nauki iz tedanjega časa izpostavil pomen sodelovanja in medsebojnega zaupanja med ljudmi različnih političnih prepričanj in tudi zavedanje, da si moramo v kritičnih trenutkih znati pomagati sami.