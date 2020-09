V soboto nove okužbe v 27 občinah po državi

Ljubljana, 6. septembra - V soboto so okužbe z novim koronavirusom odkrili v 27 občinah po državi. Znova je bilo največ novih primerov v Ljubljani, skupaj šest. V Mariboru in Šentjurju so potrdili po štiri primere, v Celju, Medvodah, Destrniku in pri tujih državljanih pa po dva. Največ aktivni primerov je v Ljubljani in Mariboru.