V soboto potrdili 43 primerov okužbe z novim koronavirusom

Ljubljana, 6. septembra - V Sloveniji so v soboto opravili 1212 testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 43 primerov okužbe. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Bolnišnično zdravljenje je v soboto potrebovalo 23 oseb, od tega tri intenzivno terapijo. Iz bolnišnice so odpustili eno osebo, je objavila vlada.