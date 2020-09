Red Bull Goni Pony rekorden tudi brez rekordne udeležbe

Kranjska Gora, 6. septembra - Šesti Red Bull Goni pony, vzpon na Vršič z 20-palčnimi, praviloma zložljivimi kolesi, a le tistimi brez prestav, je uspel tudi z omejenim številom udeležencev. Petstoterica je v idealnih razmerah naskočila prelaz Vršič, zmagovalca Luka Kovačič in Laura Šimenc pa sta bila razred zase in sta zapisala nova rekordna časa, so sporočili organizatorji.