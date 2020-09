Serena Williams in Thiem in v osmino finala OP ZDA

New York, 6. septembra - Osemintridesetletna Serena Williams in Dominic Thiem sta se je uvrstila v osmino finala teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Tretja nosilka grand slama je v tretjem krogu je v ameriškem obračunu premagala Sloane Stephens z 2:6, 6:2 in 6:2, drugi nosilec iz Avstrije pa je izločil Hrvata Marina Čilića s 6:2, 6:2, 3:6 in 6:3.