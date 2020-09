Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 6. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na cesti Bohinjska Bistrica-Jezero živali na cestišču ovirajo promet na odseku Kamnje-Polje. V Ljubljani in na cestah v širši okolici poteka Maraton Franja. Vozniki avtobusov za vstop v državo preko mejnega prehoda Obrežje potrebujejo do uro in pol.