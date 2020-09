Izenačeno razmerje moči v polfinalih NBA

Orlando, 6. septembra - Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, a ga ni v kadru trenerja za končnico, so v polfinalu zahodne konference proti Los Angeles Clippers na drugi tekmi poravnali razmerje moči in zmagali s 110:101. Tudi v vzhodni konferenci med prvaki Toronto Raptors in Boston Celtics je izid polfinala v zmagah izenačen na 2:2