Pred dnevom počitka še zadnji obračun v Pirenejih

Pau, 6. septembra - Na dirki po Franciji bo danes na sporedu drugi in za letos zadnji spopad v Pirenejih. Tokrat kolesarje čaka 153 kilometrov dolga etapa od Pauja do Larunsa z nekaj zahtevnimi vzponi in podobnim zaključkom kot dan prej, ko je v polnem sijaju zablestel mladi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar.