Svetovni prvaki uspešni na Švedskem, podprvaki pa neuspešni na Portugalskem

Ljubljana, 5. septembra - Svetovni nogometni prvaki Francozi so uspešno začeli nastope v ligi narodov. V prvem krogu najmočnejše lige so v skupini 3 z golom Kyliana Mbappeja v 41. minuti v gosteh premagali Švedsko. V isti skupini igrajo tudi podprvaki, Hrvati, ki so z 1:4 izgubili na gostovanju pri Portugalski, ta je igrala brez Cristiana Ronalda.