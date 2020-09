Slovenski rokometaši dobili skupinske tekmece na SP v Egiptu

Kairo, 5. septembra - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Gizi dobila tekmece v skupinskem delu svetovnega prvenstva med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Egiptu. Slovenija bo v prvem delu tekmovanja igrala v skupini H, v njej pa so Belorusija, Južna Koreja in Rusija.