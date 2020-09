Prvi nosilki ženskih dvojic na US opnu izključeni s turnirja

New York, 5. septembra - Prvi nosilki ženskih dvojic na odprtem teniškem prvenstvu ZDA, Francozinjo Kristino Mladenović in Madžarko Timeo Babos, so izključili s tekmovanja še preden sta igrali prvi dvoboj. Razlog izključitve je, da je Francozinja prejšnji teden trenirala skupaj z okuženim Benoitom Pairejem, zato je morala v karanteno, so sporočili organizatorji turnirja.